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Сегодня, 13:30

В «Удинезе» прокомментировали возможный трансфер Бийола

Алексей Еремин
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Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника ЦСКА Яки Бийола. Ранее сообщалось, что что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я не могу ничего вам ответить», — цитирует Марино «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4745307-v-udineze-otreagirovali-na-informaciyu-o-vozmozhnom-perehode-bijola-iz-cska.html
Яка Бийол
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