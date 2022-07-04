В «Удинезе» прокомментировали возможный трансфер Бийола

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника ЦСКА Яки Бийола. Ранее сообщалось, что что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я не могу ничего вам ответить», — цитирует Марино «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.