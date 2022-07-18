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18 июля, 23:50

«Наполи» оформил трансфер защитника «Брайтона»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лео Эстигор.
Фото ФК «Наполи».

Защитник «Брайтон» Лео Эстигор перешел в «Наполи», сообщает сайт итальянского клуба.

Срок контракта 22-летнего игрока сборной Норвегии будет рассчитан до 2027 года.

По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 5 миллионов евро без учета бонусов.

Вторую половину сезона-2021/22 защитник провел в «Дженоа» на правах аренды. На его счету 1 гол в 14 матчах за команду.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Наполи
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