«Наполи» оформил трансфер защитника «Брайтона»
Защитник «Брайтон» Лео Эстигор перешел в «Наполи», сообщает сайт итальянского клуба.
Срок контракта 22-летнего игрока сборной Норвегии будет рассчитан до 2027 года.
По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 5 миллионов евро без учета бонусов.
Вторую половину сезона-2021/22 защитник провел в «Дженоа» на правах аренды. На его счету 1 гол в 14 матчах за команду.
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16
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17
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18
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|0
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
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|14.08
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Специя – Эмполи
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