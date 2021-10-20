Фонсека может стать главным тренером «Ньюкасла»

Бывший тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 48-летний португалец является одним из кандидатов на должность главного тренера «Ньюкасла» в случае увольнения Стива Брюса.

Летом 2021 года Фонсека вел переговоры с «Тоттенхэмом». Ранее Фонсека тренировал такие команды, как «Порту», «Брагу», «Шахтер» и «Рому».