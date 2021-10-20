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Фонсека может стать главным тренером «Ньюкасла»

11:46
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Бывший тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 48-летний португалец является одним из кандидатов на должность главного тренера «Ньюкасла» в случае увольнения Стива Брюса.

Летом 2021 года Фонсека вел переговоры с «Тоттенхэмом». Ранее Фонсека тренировал такие команды, как «Порту», «Брагу», «Шахтер» и «Рому».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12040/12439030/paulo-fonseca-former-roma-boss-contender-for-newcastle-united-manager-job-if-steve-bruce-is-sacked

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