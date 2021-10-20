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«Милан» предлагает Беннасеру новый контракт с увеличением зарплаты почти в два раза

08:58
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«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, по нынешнему соглашению, действующему до 2024 года, 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год. Сообщается, что клуб готов поднять футболисту зарплату до 2,8 миллиона евро в год, продлить срок контракта до 2026 года и убрать пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Беннасер провел 11 матчей за «Милан» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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