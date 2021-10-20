«Милан» предлагает Беннасеру новый контракт с увеличением зарплаты почти в два раза

«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, по нынешнему соглашению, действующему до 2024 года, 23-летний алжирец получает 1,5 миллиона евро в год. Сообщается, что клуб готов поднять футболисту зарплату до 2,8 миллиона евро в год, продлить срок контракта до 2026 года и убрать пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.

#ACMilan are working to extend Isma?l #Bennacer's contract (expires in 2024) until 2026. The midfielder currently earns € 1,5M/year + add-ons. #Milan's first bid is € 2,8M net/year + bonuses as salary. #Rossoneri would also like to delete the release clause by € 50M. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 19, 2021

В сезоне-2021/22 Беннасер провел 11 матчей за «Милан» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро.