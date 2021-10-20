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«Лацио» отстранил дрессировщика орлов, поприветствовавшего болельщиков римским салютом

15:34
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«Лацио» отстранил от работы дрессировщика орлов Хуана Бернабе, сообщается на официальном сайте римского клуба.

«Узнав о существовании видео, на котором Хуан Бернабе ведет себя оскорбительно по отношению к клубу, болельщикам и нашим ценностям, мы приняли меры. Сотрудник был немедленно отстранен, возможно расторжение действующих контрактов», — говорится в заявлении «Лацио».

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Бернабе отвечает болельщикам «Лацио» на стадионе «Стадио Олимпико» римским салютом — приветствием итальянских фашистов.

Орел — талисман клуба, который пролетает над «Стадио Олимпико» перед каждым матчем.

Дополнительная информация:

https://www.sslazio.it/it/news/press-release-2/65501-nota-della-societa-10

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