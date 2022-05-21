«Фиорентина» победила «Ювентус»

«Фиорентина» победила «Ювентус» в матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

На 45-й минуте счет открыл Альфред Данкан. На 90+2 минуте Николас Гонсалесудвоил преимущество

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины».

«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. У «Ювентуса» 70 очков и 4-я позиция.