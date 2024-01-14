«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Удинезе»

«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Удинезе» в матче 20-го тура серии А — 2:2.

Счет на 10-й минуте игры открыл полузащитник гостей Санди Ловрич. На 56-й минуте Лукас Белтран сравнял счет. На 73-й Флориан Товен снова вывел черно-белых вперед. За три минуты до окончания основного времени форвард хозяев М'Бала Нзола забил гол, реализовав пенальти.

«Фиорентина» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (18) располагается на 16-й позиции.