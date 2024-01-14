«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Удинезе»
«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Удинезе» в матче 20-го тура серии А — 2:2.
Счет на 10-й минуте игры открыл полузащитник гостей Санди Ловрич. На 56-й минуте Лукас Белтран сравнял счет. На 73-й Флориан Товен снова вывел черно-белых вперед. За три минуты до окончания основного времени форвард хозяев М'Бала Нзола забил гол, реализовав пенальти.
«Фиорентина» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (18) располагается на 16-й позиции.
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|П
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|
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|20
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|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
7
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
8
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
9
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
|6
|21-32
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
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|Салернитана
|20
|2
|6
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|17-40
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|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|1 : 0
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|2 : 1
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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