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«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Удинезе»

Алина Савинова
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«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Удинезе» в матче 20-го тура серии А — 2:2.

Счет на 10-й минуте игры открыл полузащитник гостей Санди Ловрич. На 56-й минуте Лукас Белтран сравнял счет. На 73-й Флориан Товен снова вывел черно-белых вперед. За три минуты до окончания основного времени форвард хозяев М'Бала Нзола забил гол, реализовав пенальти.

«Фиорентина» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (18) располагается на 16-й позиции.

Италия. Серия А. 20-й тур
14 янв, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Удинезе

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
Серия А
0
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2
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3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
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5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
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 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
8
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9
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
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15
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