«Милан» обыграл «Рому», Жиру забил победный гол

«Милан» в матче 20-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 3:1.

В составе миланцев отличились Ясин Адли, Оливье Жиру и Тео Эрнандес. Гости ответили точным ударом Леандро Паредеса с пенальти.

После этого матча «Милан» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Рома» с 29 очками — на девятой строчке.