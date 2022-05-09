«Фиорентина» победила «Рому». Кокорин остался в запасе
«Фиорентина» без Кокорина победила «Рому» в матче чемпионата Италии
9 мая «Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Ромой» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.
В составе «фиалок» голы забили нападающий Николас Гонсалес и полузащитник Джакомо Бонавентура. «Фиорентина» прервала серию из четырех поражений.
Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины». В игре против римлян 31-летний футболист не появился на поле.
«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.
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|
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|
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|44
|
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|36
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|10
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|43
|
14
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|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
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|36
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|
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|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|- : -
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
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Хакан Чалханоглу
Интер
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Ромеро Луис Альберто
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|И
|К
|Ж
|
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Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
|
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|1
|10
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