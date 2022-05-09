«Фиорентина» победила «Рому». Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» без Кокорина победила «Рому» в матче чемпионата Италии

9 мая «Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Ромой» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе «фиалок» голы забили нападающий Николас Гонсалес и полузащитник Джакомо Бонавентура. «Фиорентина» прервала серию из четырех поражений.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины». В игре против римлян 31-летний футболист не появился на поле.

«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.