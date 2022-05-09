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9 мая, 23:43

«Фиорентина» победила «Рому». Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» без Кокорина победила «Рому» в матче чемпионата Италии
Читать «СЭ» в
Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес.
Фото Global Look Press

9 мая «Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Ромой» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе «фиалок» голы забили нападающий Николас Гонсалес и полузащитник Джакомо Бонавентура. «Фиорентина» прервала серию из четырех поражений.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины». В игре против римлян 31-летний футболист не появился на поле.

«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.

Италия. Серия А. 36-й тур
09 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:0
Рома
Голы
Гонсалес, 5 (1:0), Бонавентура, 11 (2:0)
Фиорентина
Терраччано Бираги (Терзич, 90+1) Миленкович Венути Игор Бонавентура (Мале, 76) Иконе (Сапонара, 90) Данкан Амрабат Кабрал (Пентек, 76) Гонсалес (Кальехон, 90+1)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Спинаццола, 90) Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини (Перес, 75) Верету Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46) Залевски (Эль-Шаарави, 66) Абрахам (Шомуродов, 90)
Предупреждения
Амрабат 19’, Бонавентура 28’, Данкан 49’  -  Манчини 24’
Судьи
Гвида (Италия)
Александр Кокорин
Футбол
ФК Рома
ФК Фиорентина
серия А
1
6
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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36 тур
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38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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