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Агент Лаутаро Мартинеса заявил, что нападающий хочет остаться в «Интере»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агента Алехандро Камано заявил, что нападающий Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер» предстоящим летом.

«Иногда в СМИ появляются новости о возможных переходах, которые подаются, как свершившийся факт. Но Лаутаро сосредоточен на выступление за «Интер». И он не рассматривает варианты перехода в другой клуб. Его все устраивает в Милане», — цитирует агента Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел за миланский клуб 46 матчей, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.

Контракт Мартинеса действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
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 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
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 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
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 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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Эмполи – Салернитана
 - : -
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Удинезе – Специя
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Сампдория – Фиорентина
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Ювентус – Лацио
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

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Венеция

 27 1 10
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