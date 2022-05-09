Агент Лаутаро Мартинеса заявил, что нападающий хочет остаться в «Интере»

Агента Алехандро Камано заявил, что нападающий Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер» предстоящим летом.

«Иногда в СМИ появляются новости о возможных переходах, которые подаются, как свершившийся факт. Но Лаутаро сосредоточен на выступление за «Интер». И он не рассматривает варианты перехода в другой клуб. Его все устраивает в Милане», — цитирует агента Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел за миланский клуб 46 матчей, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.

Контракт Мартинеса действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.