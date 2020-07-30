«Фиорентина» продлил контракт с главным тренером Якини

Беппе Якини не покинет «Фиорентину» по окончании сезона. 56-летний специалист продолжит работать с первой командой в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт «фиалок».

Якини сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Винченцо Монтеллу 23 декабря 2019 года и смог поднять команду на 10-е место в турнирной таблице. В последних восьми матчах серии А «фиалки» проиграли лишь раз (4 победы и 3 ничьи).

По информации итальянских СМИ, изначально контракт Якини с «Фиорентиной» был подписан до окончания нынешнего сезона, после чего «скуадра виола» намеревалась найти нового тренера. Среди возможных вариантов называли Эузебио Ди Франческо и Даниэле Де Росси.