«Фиорентина» представила нового главного тренера команды

«Фиорентина» провела презентацию нового главного тренера команды Винченцо Итальяно.

43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года.

В сезоне-2020/21 «Фиорентина» заняла 13-е место в чемпионате Италии. Новым главным тренером «фиалок» после ухода Джузеппе Якини должен был стать Дженнаро Гаттузо, но через 21 день после объявления он решил покинуть свой пост.

В январе 2021 года в «Фиорентину» перешел российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний футболист принял участие в четырех матчах команды и не отличился результативными действиями.