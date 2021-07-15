«Фиорентина» представила нового главного тренера команды
14:48
«Фиорентина» провела презентацию нового главного тренера команды Винченцо Итальяно.
43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года.
?? ITALIANO ??#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/DV6pMedla1— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 15, 2021
В сезоне-2020/21 «Фиорентина» заняла 13-е место в чемпионате Италии. Новым главным тренером «фиалок» после ухода Джузеппе Якини должен был стать Дженнаро Гаттузо, но через 21 день после объявления он решил покинуть свой пост.
В январе 2021 года в «Фиорентину» перешел российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний футболист принял участие в четырех матчах команды и не отличился результативными действиями.
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