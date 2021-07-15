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Генеральный директор «Фиорентины» рассказал о переговорах по новому контракту с Влаховичем

12:25
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Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Душаном Влаховичем.

«Влахович — футболист «Фиорентины». Его контракт действует еще два года, сейчас мы ведем переговоры с его агентом по поводу нового соглашения», — приводит Goal слова Бароне.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, контракт 21-летнего серба с клубом действует до конца июня 2023 года. 26 июня сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/liverpool-and-spurs-linked-vlahovic-lined-up-for-new-contract-at-/gubkv2mjay9011gy5nqkim0jn

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Иван Торопцев все материалы автора

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