Генеральный директор «Фиорентины» рассказал о переговорах по новому контракту с Влаховичем

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Душаном Влаховичем.

«Влахович — футболист «Фиорентины». Его контракт действует еще два года, сейчас мы ведем переговоры с его агентом по поводу нового соглашения», — приводит Goal слова Бароне.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, контракт 21-летнего серба с клубом действует до конца июня 2023 года. 26 июня сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».