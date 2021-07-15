«Торино» расторг контракт с Сальваторе Сиригу

Вратарь Сальваторе Сиригу покинул «Торино», сообщает пресс-служба клуба.

34-летний итальянец и туринский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Nota del Club



Il Torino FC e Salvatore Sirigu hanno risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva



? https://t.co/rZgnn2RFip#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 15, 2021

Сиригу выступал за «Торино» с лета 2017 года. 14 июля сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «Дженоа».