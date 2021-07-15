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«Торино» расторг контракт с Сальваторе Сиригу

16:46
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Вратарь Сальваторе Сиригу покинул «Торино», сообщает пресс-служба клуба.

34-летний итальянец и туринский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сиригу выступал за «Торино» с лета 2017 года. 14 июля сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «Дженоа».

Дополнительная информация:

https://torinofc.it/news/15/07/2021/nota-del-club_26971

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Иван Торопцев все материалы автора

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