«Торино» расторг контракт с Сальваторе Сиригу
16:46
Вратарь Сальваторе Сиригу покинул «Торино», сообщает пресс-служба клуба.
34-летний итальянец и туринский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
Nota del Club— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 15, 2021
Il Torino FC e Salvatore Sirigu hanno risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva
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Сиригу выступал за «Торино» с лета 2017 года. 14 июля сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «Дженоа».
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