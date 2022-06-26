«Фиорентина» предложила «Ювентусу» 10 миллионов евро за Мандрагору
«Фиорентина» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Роландо Мандрагору, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «фиалки» предлагают за 24-летнего итальянца 10 миллионов евро. В случае успешной сделки футболист подпишет с «Фиорентиной» контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Мандрагора выступал за «Торино» на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за команду.
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