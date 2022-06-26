«Фиорентина» предложила «Ювентусу» 10 миллионов евро за Мандрагору

«Фиорентина» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Роландо Мандрагору, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «фиалки» предлагают за 24-летнего итальянца 10 миллионов евро. В случае успешной сделки футболист подпишет с «Фиорентиной» контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Мандрагора выступал за «Торино» на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за команду.