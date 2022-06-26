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Сегодня, 08:10

Кордоба прокомментировал возможные переходы Дибалы и Лукаку в «Интер»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Интера» Иван Кордоба рассказал, что думает о возможных новичках миланского клуба. Этим летом в команду могут перейти Пауло Дибала и Ромелу Лукаку.

«Удивлен, что есть люди, считающие этих футболистов несовместимыми. Мне этого просто не понять. Они без проблем смогут играть вместе в «Интере». В великих командах всегда есть место для великих игроков», — цитирует аргентинца Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23.

Дибала может стать игроком миланцев на правах свободного агента. Ранее он покинул «Ювентус».

Иван Кордоба
Пауло Дибала
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
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