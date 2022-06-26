Кордоба прокомментировал возможные переходы Дибалы и Лукаку в «Интер»
Экс-игрок «Интера» Иван Кордоба рассказал, что думает о возможных новичках миланского клуба. Этим летом в команду могут перейти Пауло Дибала и Ромелу Лукаку.
«Удивлен, что есть люди, считающие этих футболистов несовместимыми. Мне этого просто не понять. Они без проблем смогут играть вместе в «Интере». В великих командах всегда есть место для великих игроков», — цитирует аргентинца Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23.
Дибала может стать игроком миланцев на правах свободного агента. Ранее он покинул «Ювентус».
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|Наполи
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4
|Ювентус
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|0-0
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5
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6
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9
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10
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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