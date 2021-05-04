«Фиорентина» показала, как тренируется восстановившийся от травмы Кокорин
20:53
Официальный Twitter «Фиорентины» во вторник опубликовал фотографии с тренировки команды. В ней принял участие российский форвард Александр Кокорин, который 3 мая восстановился от травмы бедра и начал заниматься в общей группе.
«В работе», — подписала фото «Фиорентина».
30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из «Спартака» в январе 2021-го. В текущем сезоне нападающий провел 3 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
8 мая «фиалки» проведут дома матч 35-го тура серии А против «Лацио».
At work. #ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/6jCsTzE0eV— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 4, 2021
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