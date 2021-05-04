«Фиорентина» показала, как тренируется восстановившийся от травмы Кокорин

Официальный Twitter «Фиорентины» во вторник опубликовал фотографии с тренировки команды. В ней принял участие российский форвард Александр Кокорин, который 3 мая восстановился от травмы бедра и начал заниматься в общей группе.

«В работе», — подписала фото «Фиорентина».

30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из «Спартака» в январе 2021-го. В текущем сезоне нападающий провел 3 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

8 мая «фиалки» проведут дома матч 35-го тура серии А против «Лацио».