Капелло – о назначении Моуринью главным тренером «Ромы»: «Для победы недостаточно отличного тренера»

Бывший главный тренер «Ромы» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением по поводу назначения Жозе Моуринью главным тренером итальянской команды.

«Для победы недостаточно отличного тренера. Нужны еще и футболисты. Моуринью очень авторитетный и опытный специалист. И, главное, он хорошо знает итальянский футбол, так что ему будет намного легче.

«Рома» – сложная команда, но Жозе лучше всего проявляет себя в тяжелых ситуациях. Я желаю, чтобы он справился с работой так же здорово, как в «Интере», – приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на La Presse.

4 мая «Рома» объявила, что Жозе Моуринью станет главным тренером команды со следующего сезона. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Последним местом работы португальца был «Тоттенхэм». Ранее он также работал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси», «Порту» и в других клубах.