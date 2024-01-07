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В Италии в восторге от игры Миранчука: «Он может стать козырем в атаке «Аталанты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В итальянском издании TuttoAtalanta оценили игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Миранчук переживает решающий момент в своей карьере в серии А. В этом сезоне он стал играть более важную роль, как в чемпионате, так и в Лиге Европы.

Умение Миранчука управлять игрой и создавать моменты стало очевидным в недавних матчах. Забивая и отдавая голевые передачи, российский игрок начал демонстрировать ту резкость, которой не хватало раньше.

Универсализм Миранчука становится ценным ресурсом для Гасперини. Способный адаптироваться к различным позициям на поле, от правого нападающего до плеймейкера, он доказывает, что может быть козырем в атаке «Аталанты».

История Миранчука – это постоянный поиск. Талант, который, кажется, наконец нашел свое место в этой «Аталанте», – сказано в материале издания.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 14 матчей за бергамасков, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
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3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
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 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
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 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
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 Монца 19 6 7 6 19-20 25
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 Торино 18 6 6 6 15-18 24
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 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
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 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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