«Фиорентина» одержала волевую победу над «Удинезе»

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Удинезе» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 3:2.

«Фиалки» занимают 10-е место в турнирной таблице серии А с 7 очками, «Удинезе» — на 18-й строчке с 3 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Фиорентина» — «Удинезе» — 3:2 (2:1)

Голы: Кастровилли, 11 (1:0). Миленкович, 21 (2:0). Окака Чука, 43 (2:1). Кастровилли, 51 (3:1). Окака Чука, 86 (3:2).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела (Мартинес Куарта, 38), Лирола (Венути, 80), Миленкович, Бонавентура (Пульгар, 80), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Кальехон (Кутроне, 66), Влахович (Куаме, 66).

«Удинезе»: Николас, Де Майо, Ауэян (Уоллас, 55), Самир (Бонифаци, 82), Бекао, Молина, Арслан (Пуссетто, 55), Перейра (Форестьери, 82), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Деулофеу, 70).

Предупреждения: Арслан, 41. Кастровилли, 63. Пуссетто, 66. Бекао, 85.

Судья: Фурно (Италия).

25 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».