«Фиорентина» намерена выкупить Торрейру у «Арсенала»
«Фиорентина» намерена заплатить 15 миллионов евро за полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб доволен тем, как 26-летний игрок проявил себя в этом сезоне, и намерена подписать его в конце мая. Лондонский клуб готов отпустить полузащитника.
В текущем сезоне Торрейра провел 33 матча за «Фиорентину», в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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|
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|36
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|78-31
|78
|
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|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
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|62
|
6
|Рома
|35
|17
|8
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|55-40
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
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|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
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|11
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|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
18
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|28
|
19
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
20
|Венеция
|35
|5
|7
|23
|29-65
|22
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38 тур
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 1
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|2 : 0
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|- : -
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
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|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
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