«Фиорентина» намерена выкупить Торрейру у «Арсенала»

«Фиорентина» намерена заплатить 15 миллионов евро за полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб доволен тем, как 26-летний игрок проявил себя в этом сезоне, и намерена подписать его в конце мая. Лондонский клуб готов отпустить полузащитника.

В текущем сезоне Торрейра провел 33 матча за «Фиорентину», в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 20 миллионов евро.