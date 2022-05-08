Кришито рассказал, почему отказался от перехода из «Дженоа» в «Торонто»

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, почему отказался от перехода в клуб из МЛС «Торонто».

«Последние месяцы были предложения от «Торонто», но покидать команду в таких условиях казалось неправильным. Затем меня остановили различные травмы, и мне было очень жаль, что я не смог помочь своим товарищам по команде», — цитирует Кришито Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

«Дженоа» ведет борьбу за выживание в серии А: с 28 очками команда занимает 18-е место в турнирной таблице.

35-летний Кришито все еще может присоединиться к «Торонто» летом, но если лигурийская команда избежит вылета в серию B, он может остаться.