Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба
Болельщики «Фиорентины» выступили против новой минималистичной эмблемы клуба. В частности, фанатское объединение Quelli di Sempre вывесило баннер, который гласит: «Это не американский соккер, а итальянский футбол. Здесь символы имеют значение. Нет новому лого».
Другие фанатские группировки также публикуют свои сообщения против нового логотипа, отмечая, что является оскорблением истории.
Новую эмблему хотят ввести со следующего сезона.
Напомним, за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.04
|00:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|3.04
|00:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|3.04
|00:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.04
|00:00
|
Милан – Болонья
|- : -
|3.04
|00:00
|
Салернитана – Торино
|- : -
|3.04
|00:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|00:00
|
Специя – Венеция
|- : -
|3.04
|00:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|3.04
|00:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|3.04
|00:00
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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