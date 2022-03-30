Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба

Болельщики «Фиорентины» выступили против новой минималистичной эмблемы клуба. В частности, фанатское объединение Quelli di Sempre вывесило баннер, который гласит: «Это не американский соккер, а итальянский футбол. Здесь символы имеют значение. Нет новому лого».

Другие фанатские группировки также публикуют свои сообщения против нового логотипа, отмечая, что является оскорблением истории.

Новую эмблему хотят ввести со следующего сезона.

Напомним, за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.