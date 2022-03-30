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Сегодня, 13:21

Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба

Роман Шишов
Корреспондент
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Болельщики «Фиорентины» выступили против новой минималистичной эмблемы клуба.
Фото Twitter
Новая эмблема «Фиорентины».
Фото Twitter
Старая эмблема «Фиорентина».
Фото Twitter
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Болельщики «Фиорентины» выступили против новой минималистичной эмблемы клуба. В частности, фанатское объединение Quelli di Sempre вывесило баннер, который гласит: «Это не американский соккер, а итальянский футбол. Здесь символы имеют значение. Нет новому лого».

Другие фанатские группировки также публикуют свои сообщения против нового логотипа, отмечая, что является оскорблением истории.

Новую эмблему хотят ввести со следующего сезона.

Напомним, за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

ФК Фиорентина
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 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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3.04 00:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 00:00
Верона – Дженоа
 - : -
3.04 00:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
3.04 00:00
Милан – Болонья
 - : -
3.04 00:00
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 00:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 00:00
Специя – Венеция
 - : -
3.04 00:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
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3.04 00:00
Ювентус – Интер
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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