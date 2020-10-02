«Фиорентина» на своем поле уступила «Сампдории»

В матче 3-го тура серии А «Сампдория» на выезде обыграла «Фиорентину» (2:1) и добыла первую победу в сезоне.

Открыли счет во встрече гости на 42-й минуте, Фабио Квальярелла реализовал пенальти. После Душан Влахович сравнял цифры на табло, однако победу «Сампдории» принес точный удар вышедшего на замену Валерио Верре на 83-й минуте.

После трех сыгранных матчей у соперников по три очка.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Фиорентина» — «Сампдория» — 1:2 (0:1)

Голы: Квальярелла, 42 — с пенальти (0:1). Влахович, 72 (1:1). Верре, 83 (1:2).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Данкан, 82), Амрабат (Сапонара, 86), Кьеза, Влахович, Куаме (Кутроне, 58).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло (Реджини, 84), Кандрева (Верре, 69), Экдаль (Палумбо, 84), Рамирес (Лерис, 69), Торсби, Квальярелла, Дамсгор (Аскильдсен, 69).

Предупреждения: Торсби, 24. Тонелли, 69. Экдаль, 73.

Судья: Джакомелли.

2 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».