«Фиорентина» извинилась за расистские оскорбления Кулибали фанатами
15:58
«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений защитника «Наполи» Калиду Кулибали болельщиками «фиалок».
«Фиорентина» строго осуждает акты расизма, произошедшие в воскресенье на игре с «Наполи».
«Фиорентина» уже предоставила сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения и другие материалы, чтобы виновные были найдены.
Когда эти люди будут идентифицированы, «Фиорентина» запретит им посещать стадион. Мы надеемся, что так же поступят и другие команды», — говорится в заявлении «фиалок».
Кулибали ранее заявил, что его называли «обезьяной».
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