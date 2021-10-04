«Фиорентина» извинилась за расистские оскорбления Кулибали фанатами

«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений защитника «Наполи» Калиду Кулибали болельщиками «фиалок».

«Фиорентина» строго осуждает акты расизма, произошедшие в воскресенье на игре с «Наполи».

«Фиорентина» уже предоставила сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения и другие материалы, чтобы виновные были найдены.

Когда эти люди будут идентифицированы, «Фиорентина» запретит им посещать стадион. Мы надеемся, что так же поступят и другие команды», — говорится в заявлении «фиалок».

Кулибали ранее заявил, что его называли «обезьяной».