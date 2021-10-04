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«Фиорентина» извинилась за расистские оскорбления Кулибали фанатами

15:58
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«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений защитника «Наполи» Калиду Кулибали болельщиками «фиалок».

«Фиорентина» строго осуждает акты расизма, произошедшие в воскресенье на игре с «Наполи».

«Фиорентина» уже предоставила сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения и другие материалы, чтобы виновные были найдены.

Когда эти люди будут идентифицированы, «Фиорентина» запретит им посещать стадион. Мы надеемся, что так же поступят и другие команды», — говорится в заявлении «фиалок».

Кулибали ранее заявил, что его называли «обезьяной».

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Иван Шитик все материалы автора

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