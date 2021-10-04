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Кулибали рассказал, что подвергся расистским оскорблениям во время матча «Наполи» с «Фиорентиной»

12:05
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Защитник «Наполи» из Сенегала Калиду Кулибали заявил, что зрители на трибунах выкрикивали в его адрес расистские оскорбления во время матча 7-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:1).

«Чертова обезьяна. Так они меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Их нужно идентифицировать и больше никогда не пускать на стадионы», — написал Кулибали в Twitter.

«Наполи» выиграл все 7 стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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