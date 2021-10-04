Кулибали рассказал, что подвергся расистским оскорблениям во время матча «Наполи» с «Фиорентиной»

Защитник «Наполи» из Сенегала Калиду Кулибали заявил, что зрители на трибунах выкрикивали в его адрес расистские оскорбления во время матча 7-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:1).

«Чертова обезьяна. Так они меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Их нужно идентифицировать и больше никогда не пускать на стадионы», — написал Кулибали в Twitter.

«Scimmia di merda».

«Putain de singe».

«Fucking monkey».

Mi hanno chiamato cos?.

Questi soggetti non c'entrano con lo sport.

Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre.



?? #KK #NoToRacism ??



? @mattinodinapoli pic.twitter.com/mPz0vZJ5c0 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 4, 2021

«Наполи» выиграл все 7 стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко.