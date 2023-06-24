«Фиорентина» хочет подписать форварда «Вильярреала» Диа

«Фиорентина» интересуется нападающим «Вильярреала» Булайе Диа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский клуб еще не делал официального предложения, но в ближайшее время рассчитывает вступить в переговоры по трансферу 26-летнего сенегальца.

В сезоне-2022/23 Диа выступал за «Салернитану» на правах аренды, на его счету 16 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.