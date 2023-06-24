«Рома» продлит аренду Диего Льоренте у «Лидса» еще на один сезон

Защитник Диего Льоренте продолжит выступать за «Рому» в следующем сезоне, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, римляне продлят аренду 29-летнего испанца с опцией выкупа до конца июня 2024 года.

«Рома» арендовала Льоренте у «Лидса» в январе 2023 года. Футболист провел 12 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.