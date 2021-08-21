«Фиорентина» готова арендовать Пьянича у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич все же может вернуться в серию А. В аренде 31-летнего игрока заинтересована «Фиорентина», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Препятствием для потенциального трансфера является зарплата боснийца в 8 миллионов евро в год. «Фиалки» могли бы арендовать Пьянича, если бы «Барса» взяла на себя значительную часть зарплаты игрока.

Сам футболист хотел вернуться в «Ювентус». Однако переговоры с туринским клубом завершились безрезультатно.

Пьянич в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.