«Фиорентина» договорилась о контракте с Жонатаном Иконе

«Фиорентина» договорилась о контракте с игроком Жонатаном Иконе, выступающем в «Лилле», пишет журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, клуб рассматривает покупку игрока в качестве альтернативы нападающему «Сассуоло» Доменико Берарди. Ранее клуб отказал «фиалкам» в продаже форварда.

Сообщается, что итальянцы уже согласовали контракт с игроком. 23-летний Иконе провел за «Лилль» 19 матчей в этом сезоне, забив 2 гола.