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Ибрагимович: «Я был бы президентом, если бы занимался политикой»

12:39

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свои слова о том, что форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу следует воздержаться от политических высказываний и заниматься спортом.

В ответ Джеймс заявил, что не собирается заниматься лишь спортом и будет в дальнейшем поднимать вопросы расизма и социальной несправедливости.

«Я был бы президентом, если бы занимался политикой, — приводит слова Ибрагимовича The Guardian. — Не знаю Леброна лично и не сужу его. Как бы он ни относился к расистам, он прав, потому что, когда 50 тысяч человек называют тебя цыганом, это тоже расизм. Но я не занимаюсь политикой, а занимаюсь спортом. Так ты распространяешь любовь. Спорт объединяет людей, а политика — разделяет».

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/nov/22/zlatan-ibrahimovic-interview-milan-cesar-azpilicueta-sweden

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Карен Саркисян все материалы автора

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