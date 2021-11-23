Ибрагимович: «Я был бы президентом, если бы занимался политикой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свои слова о том, что форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу следует воздержаться от политических высказываний и заниматься спортом.

В ответ Джеймс заявил, что не собирается заниматься лишь спортом и будет в дальнейшем поднимать вопросы расизма и социальной несправедливости.

«Я был бы президентом, если бы занимался политикой, — приводит слова Ибрагимовича The Guardian. — Не знаю Леброна лично и не сужу его. Как бы он ни относился к расистам, он прав, потому что, когда 50 тысяч человек называют тебя цыганом, это тоже расизм. Но я не занимаюсь политикой, а занимаюсь спортом. Так ты распространяешь любовь. Спорт объединяет людей, а политика — разделяет».