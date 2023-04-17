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Сегодня, 23:44

«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью

Мария Гусева
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«Фиорентина» — «Аталанта».
Фото Global Look Press

«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе гостей забитым голом отметился Йоаким Мехле на 37-й минуте встречи. У хозяев отличился Артур Кабрал, который реализовал пенальти на 56-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Монцей» 23 апреля. «Аталанта» встретится с «Ромой» на день позже.

Италия. Серия А. 30-й тур
17 апр, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Аталанта

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
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18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
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 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
 0 : 3
15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 1 : 1
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 1 : 1
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
 1 : 0
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 3 : 0
17.04 21:45
Фиорентина – Аталанта
 1 : 1
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Мбала Нзола

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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