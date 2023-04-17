«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью
«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 1:1.
В составе гостей забитым голом отметился Йоаким Мехле на 37-й минуте встречи. У хозяев отличился Артур Кабрал, который реализовал пенальти на 56-й минуте.
После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 49 очков.
В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Монцей» 23 апреля. «Аталанта» встретится с «Ромой» на день позже.
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|
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|В
|Н
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|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
6
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
7
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|44
|
8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
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38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|1 : 0
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|3 : 0
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
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