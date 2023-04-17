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Сегодня, 21:13

Пиоли высказался о будущем Браима Диаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал будущее полузащитника «россонери» Браима Диаса, арендованного из «Реала».

«Конечно, я был бы очень рад дальше работать с Браимом в ближайшие годы. Он значительно улучшил свои навыки и действительно стал нашим ключевым игроком», — цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.

23-летний испанец третий сезон выступает на правах аренды за «Милан». Впервые итальянский клуб арендовал его в 2020 году, а затем продлил соглашение до конца текущего сезона. Всего на счету Диаса 114 матчей за «Милан», 17 голов и 11 результативных передач.

Футбол
ФК Милан
ФК Реал
Стефано Пиоли
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3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
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8
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 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
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