«Аталанта» намерена отдать Миранчука в аренду с правом выкупа

«Аталанта» намерен отдать полузащитника Алексея Миранчука в аренду.

Как сообщает издание Il Giorno, клуб хотел бы отдать 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа при выполнении определенных условий. Руководство разочаровано в Миранчуке и намерено отбить потраченные на его приобретение два года назад деньги.

По данным источника, есть вероятность, что полузащитник перейдет в «Болонью», где новым спортивным директором стал Джованни Сартори, ранее работавший в «Аталанте», который привел Миранчука в Бергамо. Клубы уже обсуждают сделку. Сам Миранчук хотел бы остаться в Италии и готов играть за «Болонью».

В сезоне-2021/22 российский футболист провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года.