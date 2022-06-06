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Сегодня, 21:35

«Аталанта» намерена отдать Миранчука в аренду с правом выкупа

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Аталанта» намерен отдать полузащитника Алексея Миранчука в аренду.

Как сообщает издание Il Giorno, клуб хотел бы отдать 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа при выполнении определенных условий. Руководство разочаровано в Миранчуке и намерено отбить потраченные на его приобретение два года назад деньги.

По данным источника, есть вероятность, что полузащитник перейдет в «Болонью», где новым спортивным директором стал Джованни Сартори, ранее работавший в «Аталанте», который привел Миранчука в Бергамо. Клубы уже обсуждают сделку. Сам Миранчук хотел бы остаться в Италии и готов играть за «Болонью».

В сезоне-2021/22 российский футболист провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.ilgiorno.it/bergamo/atalanta/calciomercato-miranchuk-1.7749965
Алексей Миранчук
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
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21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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