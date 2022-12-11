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Сегодня, 01:13

«Фенербахче» и «Галатасарай» готовы купить нападающего «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фенербахче» и «Галатасарай» претендуют на нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля, сообщает Calciomercato.

Турецкий клубы предлагают за 31-летнего колумбийца 15 миллионов евро.

Контракт Муриэля с командой из Бергамо рассчитан до лета 2023 года, однако стороны могут продлить соглашение еще на сезон.

В нынешнем сезоне серии А нападающий провел 9 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Луис Муриэль
ФК Аталанта
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
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Фиорентина – Монца
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