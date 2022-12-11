«Фенербахче» и «Галатасарай» готовы купить нападающего «Аталанты»

«Фенербахче» и «Галатасарай» претендуют на нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля, сообщает Calciomercato.

Турецкий клубы предлагают за 31-летнего колумбийца 15 миллионов евро.

Контракт Муриэля с командой из Бергамо рассчитан до лета 2023 года, однако стороны могут продлить соглашение еще на сезон.

В нынешнем сезоне серии А нападающий провел 9 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.