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Агент Кварацхелии: «Скоро нас ждут важные новости»

Джугели анонсировал продление контракта Кварацхелии с «Наполи»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иван Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о процессе переговоров с итальянским клубом насчет обновления контракта.

«Скоро нас ждут важные новости. Ди Лаурентис держит свое слово. Квара заслуживает лучшего, и скоро его зарос будет удовлетворен», — приводит слова Джугели Sport Imedi.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 11 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. 19 ноября сборная Грузии сыграет с Испанией в 10-м туре отбора на Евро-2024.

Хвича Кварацхелия
Футбол
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6
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