Федерация футбола Италии не нашла правонарушений в языковом экзамене Суареса

Федерация футбола Италии завершила расследование касаемо языкового экзамена, который футболист Луис Суарес сдавал в Перуджийском университете для иностранцев. В заявлении FIGC говорится, что дело будет закрыто за недостаточностью доказательств, которые могли бы доказать противоправные действия какой-либо стороны.

Напомним, что Суарес намеревался получить гражданство Евросоюза в сентябре 2020 года, чтобы перейти из «Барселоны» в «Ювентус» и попасть в заявку туринцев на сезон. Для этого он сдавал экзамен по итальянскому языку в университете для иностранцев в Перудже и получил необходимый балл.

Следователи, которые открыли дело о мошенническом сговоре в отношении преподавателей университета, утверждают, что экзаменуемый заранее знал, на какой вопрос ему придется отвечать.