Моуринью: «У нас столько желтых и красных карточек, «Рома» похожа на команду убийц»
18:04
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал количество предупреждений, которые получают футболисты клуба.
«Если вы посмотрите, сколько желтых и красных карточек получает «Рома», то мы похожи на команду убийц, — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport. — Споры Кристанте с судьями? Я посоветовал ему расслабиться, потому что он не Бонуччи. У него другой статус, поэтому он не может говорить некоторые вещи арбитрам».
«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков в 17 матчах.
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