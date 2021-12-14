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Моуринью: «У нас столько желтых и красных карточек, «Рома» похожа на команду убийц»

18:04
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал количество предупреждений, которые получают футболисты клуба.

«Если вы посмотрите, сколько желтых и красных карточек получает «Рома», то мы похожи на команду убийц, — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport. — Споры Кристанте с судьями? Я посоветовал ему расслабиться, потому что он не Бонуччи. У него другой статус, поэтому он не может говорить некоторые вещи арбитрам».

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков в 17 матчах.

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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