Фанаты «Сампдории» ярко отпраздновали вылет «Дженоа» из серии А

«Дженоа» проиграл «Наполи» (0:3) в матче 37-го тура чемпионата Италии. Команда, за которую выступает экс-защитник «Зентита» Доменико Кришито, лишился шансов на сохранение прописки в элите итальянского футбола.

Болельщики «Сампдории» отпраздновали вылет принципиального соперника, устроив шествие по гоороду. Последний раз «Дженоа» выступал во втором дивизионе Италии в сезоне-2006/07.