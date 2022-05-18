Роналдиньо считает форварда Леау одним из лучших игроков в мире
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением по поводу нападающего «Милана» Рафаэле Леау.
«Он мне очень нравится, он отличный футболист. Один из лучших в мире на данный момент», — цитирует Роналдиньо DAZN.
В нынешнем розыгрыше 22-летний португалец провел за «Милан» 41 матч, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач. Леау играет в «Милане» с 2019 года.
Источник: https://www.dazn.com/en-RU/home
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|43
|
14
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|37
|9
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|
15
|Сампдория
|37
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|6
|21
|46-60
|36
|
16
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|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
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|33-74
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|21:45
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|- : -
|21.05
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|
Дженоа – Болонья
|- : -
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|21.05
|21:45
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Фиорентина – Ювентус
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|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
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|22.05
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|
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|22.05
|19:00
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|22.05
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