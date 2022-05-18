Роналдиньо считает форварда Леау одним из лучших игроков в мире

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением по поводу нападающего «Милана» Рафаэле Леау.

«Он мне очень нравится, он отличный футболист. Один из лучших в мире на данный момент», — цитирует Роналдиньо DAZN.

В нынешнем розыгрыше 22-летний португалец провел за «Милан» 41 матч, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач. Леау играет в «Милане» с 2019 года.