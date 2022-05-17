Форвард «Аталанты» Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена, сообщает Football Italia.

По информации источника, у 31-летнего колумбийца выявили повреждение связки левого колена. Ожидается, что форвард пропустит несколько недель.

В сезоне-2021/22 Муриэль забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Аталанту».