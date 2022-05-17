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Форвард «Аталанты» Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена, сообщает Football Italia.

По информации источника, у 31-летнего колумбийца выявили повреждение связки левого колена. Ожидается, что форвард пропустит несколько недель.

В сезоне-2021/22 Муриэль забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Аталанту».

Источник: https://football-italia.net/knee-ligament-injury-for-atalanta-striker-muriel/
Луис Муриэль
Футбол
ФК Аталанта
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Душан Влахович

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Лаутаро Мартинес

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П
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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

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 28 2 5
Итан Ампаду

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