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Молодой полузащитник «Лейпцига» перешел в «Удинезе»

19:58
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Полузащитник «Лейпцига» Лазар Самарджич продолжит карьеру в серии А. Он подписал контракт с «Удинезе», сообщает сайт клуба.

По данным немецких СМИ, сумма трансфера 19-летнего немца составила 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Самарджич провел в бундеслиге 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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