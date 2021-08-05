Молодой полузащитник «Лейпцига» перешел в «Удинезе»
19:58
Полузащитник «Лейпцига» Лазар Самарджич продолжит карьеру в серии А. Он подписал контракт с «Удинезе», сообщает сайт клуба.
По данным немецких СМИ, сумма трансфера 19-летнего немца составила 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне Самарджич провел в бундеслиге 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.
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