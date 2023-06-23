«Марсель» выкупил полузащитника Малиновского

Полузащитник Руслан Малиновский стал полноценным игроком «Марселя», сообщает портал Transfermarkt.

По данным источника, французский клуб выкупил права на 30-летнего игрока у «Аталанты». Сумма сделки составила десять миллионов евро.

Малиновский играл за «Марсель» на правах аренды с января. В составе команды он сыграл 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.