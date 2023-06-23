«Лацио» хочет подписать Вильфрида Заа в качестве свободного агента

«Лацио» обратился к нападающему «Кристал Пэлас» Вильфриду Заа с предложением о потенциальной сделке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник информирует, что переговоры уже состоялись, но пока ничего не решено. У Заа много предложений, поэтому в ближайшее время он оценит свои варианты.

Ранее сообщалось, что 30-летним игроком интересуется «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 Заа провел 28 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.