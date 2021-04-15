Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Фабио Капелло верит в успех «Ромы» в Лиге Европы

17:13
Теги:

Бывший тренер «Ромы» Фабио Капелло высказался о нынешнем специалисте римского клуба Пауло Фонсеке.

«Мне нравится Фонсека. У него отличная команда, но есть травмированные, не хватает игроков, которые могут помочь команде. Самое слабое место у «Ромы» — вратарь. Но я верю в эту команду и надеюсь, они дойдут до полуфинала», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Аяксом». Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча команд закончилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд