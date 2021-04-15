Ламела может перейти в «Наполи»
17:48
Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела может перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, 29-летний аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии, а неаполитанцы готовы приобрести футболиста.
В сезоне-2020/21 Ламела провел 31 матч за «Тоттенхэм», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/napoli/2021/04/15-80817115/lamela_al_napoli_il_sorpasso_a_sorpresa_di_de_laurentiis
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