Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела может перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 29-летний аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии, а неаполитанцы готовы приобрести футболиста.

В сезоне-2020/21 Ламела провел 31 матч за «Тоттенхэм», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.