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Ламела может перейти в «Наполи»

17:48
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Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела может перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 29-летний аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии, а неаполитанцы готовы приобрести футболиста.

В сезоне-2020/21 Ламела провел 31 матч за «Тоттенхэм», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/napoli/2021/04/15-80817115/lamela_al_napoli_il_sorpasso_a_sorpresa_di_de_laurentiis

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