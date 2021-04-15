Полузащитник «Сассуоло» Локателли отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны нескольких топ-клубов Европы.

«Не знаю, будет ли нынешний сезон последним для меня в «Сассуоло», не знаю, что готовит для меня будущее. Если появятся какие-то возможности, мы решим ситуацию вместе с клубом. Не исключаю варианта, при котором буду играть за границей. Это часть моей работы, это значит, что мой уровень вырос. Интерес от больших команд мотивирует меня и дает понять, что я на правильном пути», — приводит Corriere dello Sport слова Локателли.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 26 матчей за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 35 миллионов евро. В феврале сообщалось, что футболистом интересуются «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».