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Фабио Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»

03:48
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал тот факт, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0) после замены ушел в раздевалку.

— Не очень приятно то, что сделал Роналду, — цитирует Капелло Calciomercato24. —  Нужно оставаться образцом для подражания даже тогда, когда уходишь с поля. Он никого не обводил уже три года. Я вспомнил Роналду когда он играл Испании, этот Роналду остался там. В конце матча я бы поговорил с ним из уважения к его товарищам. Ты должен уважать своих одноклубников. Меняю тебя, потому что хочу победить.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Ювентус — Милан

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