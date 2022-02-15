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Сегодня, 01:22

Пентек забил первый гол в серии А после возвращения в Италию

Евгений Петров
Корреспондент

Форвард «Фиорентины» Кшиштоф Пентек забил гол в ворота «Специи» в матче 25-го тура чемпионата Италии (2:1).

На 17-й минуте он не реализовал пенальти, пробив в штангу. После этого он открыл счет на 42-й минуте. Это его первый гол в Италии после возращения в серию А. Ранее он также выступал за «Милан» и «Дженоа».

В текущем сезоне 26-летний поляк провел пять матчей за «фиалок» во всех турнирах и забил четыре мяча.

Кшиштоф Пентек
ФК Специя
ФК Фиорентина
серия А
0
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2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
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 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
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 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
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 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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Милан – Сампдория
 1 : 0
13.02 17:00
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13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
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13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 1 : 1
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 2 : 2
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14.02 22:45
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Интер

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Сассуоло

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И К Ж
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Рома

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Милан

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