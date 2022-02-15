Пентек забил первый гол в серии А после возвращения в Италию

Форвард «Фиорентины» Кшиштоф Пентек забил гол в ворота «Специи» в матче 25-го тура чемпионата Италии (2:1).

На 17-й минуте он не реализовал пенальти, пробив в штангу. После этого он открыл счет на 42-й минуте. Это его первый гол в Италии после возращения в серию А. Ранее он также выступал за «Милан» и «Дженоа».

В текущем сезоне 26-летний поляк провел пять матчей за «фиалок» во всех турнирах и забил четыре мяча.