Эузебио Ди Франческо: "Кьево" играл рискованно, чем мы и воспользовались"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо - о матче с "Кьево" (3:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

- Мы хорошо начали матч. "Кьево" боролся и пытался отыграться, но мы все время держали игру под контролем. Мы могли забить еще несколько мячей. "Кьево" играл очень агрессивно и очень рисковал в обороне, поэтому мы должны были делать больше вертикальных передач и разрезать оборону соперника, - цитирует специалиста Fooball Italia. - Я говорил игрокам, что если у нас есть такая возможность, то мы должны делать так. Важно было сыграть так, чтобы форварды помогали команде, и при этом не оставлять пространство между линиями. Сегодня нам хорошо удалось "читать" игру "Кьево" в атаке, мы сразу ловили в офсайдную ловушку.

Все о чемпионате Италии - здесь